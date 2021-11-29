Наверное, все геймеры знают о "любви" компании Valve к цифре 3. Эта тема уже неоднократно становилась жертвой разных мемов и шуток. А чаще всего в таких ситуациях упоминается видеоигра Half-Life 3, которая пока так и не вышла. Правда, согласно данным одного инсайдера, у этого проекта есть шанс оказаться на полках разнообразных магазинов.

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Именно такой информацией поделился блогер с никнеймом Tyler McVicker, который специализируется на "внутренней кухне" Valve. На этот раз он достаточно подробно рассказал не только о новых играх этой компании, но и в целом о ее политике.

Блогер отметил, что ее руководство разочаровалось в VR-системах, а потому в ближайшие годы эта компания не собирается конкурировать с Meta и ее гарнитурой Oculus Quest 2. Инсайдер рассказал, что Valve уже начинает работать над VR-шлемом нового поколения, который не нужно подсоединять (автономный).

Правда, вряд ли стоит рассчитывать на выход такой системы в ближайшие годы. Дело в том, что сейчас руководство компании бросило все ресурсы на разработку портативной консоли Steam Deck. Согласно данным инсайдера, Valve даже решила вернуться к работе над классическими видеоиграми (не для VR-систем).

В своем видео Tyler McVicker упомянул, что компания планирует выпустить видеоигру для демонстрации технических возможностей этой консоли. Речь идет о загадочном проекте с кодовым названием "Citadel", который должен стать следующим масштабным релизом Valve. Блогер отметил, что над игрой работает огромная команда, а также добавил, что релиз может состояться уже в ближайшие годы. Инсайдер описал эту видеоигру как смесь шутера от первого лица, стратегии в реальном времени и кооперативной игры.

Также известно, что проект "Citadel" как-то будет связан со вселенной Half-Life. Кстати, согласно данным инсайдера, есть у Valve и команда, работающая над третьей частью в этой серии. Правда, блогер отметил, что она небольшая, поэтому этот проект могут просто закрыть в любой момент. Что-то похожее можно написать и о команде, работающей над игрой для VR-систем во вселенной Half-Life (условное продолжение Alyx).

Информация о будущих играх Valve: видео