Half Life, Counter-Strike, Dota, Portal, Team Fortress – все эти без преувеличений культовые франшизы не увидели бы свет, если бы не мудрая голова основателя и лидера компании Valve Гейба Логана Ньюэлла.

Краткая биография

Родился будущий король видеоигровой индустрии 3 ноября 1962 года в американском Сиэтле, что в штате Вашингтон. Гейб рос сообразительным и любознательным парнем и еще с детства ужасно полюбил различные пазлы и логические задачки. С течением времени его интерес к разгадыванию головоломок все усиливался, что переросло в пристрастие к компьютерным играм и информационным технологиям.

В результате Ньюэлл поступил в Гарвардский университет, но так его и не закончил, проучившись всего три года (с 1980 по 1983) и забрав документы из-за нехватки времени на обучение. Причиной тому стало то, что Стив Балмер, тогдашний директор по продажам Microsoft сумел убедить талантливого студента присоединиться к компании. Там Гейб провел целых 13 лет и стал "Майкрософтовским миллионером".

Майкрософтовский миллионер – термин, который употребляют к тем, кто заработал более миллиона долларов, работая на Microsoft.

Именно в Microsoft Ньюэлл понял, что его будущее будет связано с видеоиграми. Случилось это, можно сказать, волей случая. Дело в том, что в декабре 1993 года состоялся релиз легендарного шутера Doom, очень быстро ставшего мировым хитом.

Поскольку первоначально проект работал только на системах DOS, его нужно было портировать на Windows и поручили это как раз Гейбу. После подробного знакомства с Doom тот понял, что компьютерные игры – настоящее искусство и навсегда в них влюбился.

Ньюэлл в молодости / скриншот с YouTube

Чуть позже произошло еще одно судьбоносное событие, которое в конце концов и стало катализатором того, что Ньюэлл решился покинуть насиженное место в Microsoft. Коллега и хороший знакомый Гейба оставил корпорацию ради создания игры Quake, которая в итоге также добилась огромного успеха на рынке.

В 1996 году вместе с Майком Харрингтоном он пошел в свободное плавание и основал компанию Valve, использовав собственный капитал. В целях разработки игр новоиспеченные разработчики купили исходный код игрового движка "Quake engine", который в итоге буквально полностью переработали под свои нужды.

Персонал Valve отдыхает на яхте перед релизом Half Life (1997) / изображение teahub.io

Уже в 1998 году вышла Half-Life, получившая множество наград и ставшая основой для таких популярных игр и модификаций, как Counter-Strike и Team Fortress Classic. Вскоре после безумного успеха компания взялась за разработку второй части игры, которую ждала та же участь. В 2000 году из-за внутренних разногласий Харрингтон покинул Valve после чего Ньюэлл выкупил его долю и стал единоличным лидером компании.

12 сентября 2003 Valve создали самую популярную цифровую дистрибьюторную платформу видеоигр – Steam. После этого компания и сам Гейб несколько отошли от разработки новых проектов, лишь изредка радуя фанатов играми. Последним релизом студии является Half-Life: Alyx 2020 года выпуска.

Интересные факты

Ярый геймер

Гейб в своих играх / изображения с Reddit

Несмотря на свою безумную занятость и почтенный возраст, юношеский пыл и интерес к видеоиграм не исчез у Ньюэлла и по сей день. В многочисленных интервью он признается, что до сих пор играет в игры почти все свое свободное время. Среди любимых проектов глава Valve называет World Of Warcraft, Day of Defeat, серию Diablo, Super Mario 64 и Team Fortress.

Не пропускает он и новые релизы, публично выражая свои мысли после игры в них, как это было, например, с Cyberpunk 2077 и Death Stranding.

Безумно богатый

Понятно, что видеоигры дело прибыльное, однако вы не представляете насколько. В 2021 году Гейб занял ни много ни мало 289 место в рейтинге журнала Forbes с персональным состоянием в 3,9 миллиарда долларов.

Любитель мультиков

Габен любит пони / изображение bilibili.com

Кроме видеоигр миллиардер также любит и мультипликацию, а любимым мультсериалом называет сезон My Little Pony под заголовком Friendship is Magic.

Работает с металлом

Несколько неожиданным хобби разработчика игр и геймера является своего рода кузнечное дело. Вместо машины в его гараже стоят шлифовальный и фрезерный станки, а также бочки с солью для воронения стали. Там Ньюэлл с энтузиазмом производит разные безделушки вроде железных подставок для iPad или кинжалов и ножей. Последних у Ньюэлла, кстати, целая коллекция, в которой насчитывается более 600 экземпляров.

Гейб и его ножи / изображение gamespot.com

Один друг посоветовал мне найти еще какое-нибудь хобби и мне показалось, что это хороший отдых после постоянного сиденья перед экраном, – объяснил свое увлечение Габен.

Откуда взялось прозвище Габен?

Геймерское сообщество прозвало Ньюэлла Габеном после инцидента, когда тот на одном из видео прочитал адрес собственной электронной почты gaben@valvesoftware.com именно как Габен.

Гейб – вожак ПК геймеров

Всю свою жизнь Гейб Ньюэлл бескомпромиссно критикует консоли и считает компьютер лучшей игровой платформой. Особенно сильно достается от него компании Sony и их PlayStation. Чрезвычайно популярна история о том, что как только консоль PS3 вышла на рынок, Гейб открыто назвал ее "настоящим недоразумением". Интересно, как теперь он оправдает работу Valve над Steam Deck.

Человек-мем

Наверное, за звание самого "мемного" представителя видеоигровой индустрии с нашим героем могут поспорить разве что Тодд Говард и Хидео Кодзима, однако, мы уверены, что здесь Габен не оставит им шансов.

Гейб и ненависть к консолям / изображение imgur

Наиболее распространенными темами шуток с Ньюэллом являются две вещи: скидки в Steam, особенно новогодняя распродажа из-за которой его даже называют Дедом Морозом от гейминга, и его "боязнь" цифры 3. Последнее вызвано прежде всего тем, что мир до сих пор так и не увидела 3 часть Half -Life, которая должна стать последней и завершить сюжет, все эти годы находящийся в "подвешенном" состоянии.

От уныния фанаты Half-Life начали беспрестанно шутить над этим, придумав целую теорию, согласно которой Half-Life 3 не выходит именно из-за панического страха Гейба Ньюэлла перед цифрой 3. Кстати, в портфолио Valve, действительно, нет ни одной игры с этой цифрой в заголовке. Судите сами: компания выпустила Portal и Portal 2, Left 4 Dead и Left 4 Dead 2, Team Fortress и Team Fortress 2, что только подливает масла в костер шуток и мемов в сети.

Вот некоторые, по нашему мнению, самые забавные из них:

Представления разных культур о Боге​

Распродажи в Steam буквально вынуждают ваши деньги исчезать

Гейб – мессия ПК гейминга

Идеальный баланс по версии Ньюэлла

Снова о скидках

Гейб встретил отчаявшихся фанатов

Надеемся, что однажды Гейб все же сжалится над армией поклонников Half Life и в конце концов анонсирует такую долгожданную третью часть. Кто знает, возможно он даже сделает это на свой юбилей в следующем году, хороша была бы история, не правда ли?