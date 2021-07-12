Неочікувана знахідка: у Half‑Life: Decay помітили цікаву пасхалку лише через 20 років – відео

Шанувальник серії Half‑Life знайшов оригінальну пасхалку у доповненні Decay, яке вийшло у 2001 році. Найцікавіше, що подібний секрет геймери вже помічали в іншій популярній грі.

Ми вже неодноразово вам розповідали про різноманітні цікаві пасхалки, які геймери знаходять у відеоіграх. Щоправда, іноді на пошуки таких секретів гравці можуть витрачати роки, а також навіть десятиріччя. Саме таку непримітну пасхалку й залишив розробник відеогри Half-Life: Decay.

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Half-Life: Decay – це кооперативне доповнення до відеогри Half-Life, яке вийшло ексклюзивно для консолі PlayStation 2 ще у 2001 році. Головними героями цієї гри є Джина Крос і Колетт Грін, а сюжет доповнення розгортається одночасно з подіями оригінальної відеогри.

Пасхалку знайшов блогер з нікнеймом MarphitimusBlackimus, а найцікавіше, що вона залишалася непоміченою майже 20 років. Він виявив цей секрет у самому фіналі гри, але варто відзначити, що без допомоги сторонніх програм тут не обійтися. Річ у тім, що фінальні сцени геймерам показують від Джини, тобто вони бачать світ її очима. Але за допомогою спеціальних модів можна поглянути на цей ігровий світ й очима Колетт.

Саме після подібних маніпуляцій й можна побачити комп'ютер, який іскриться. Цікаво, що ці іскри з'являються з певною періодичністю. Цей факт дуже зацікавив MarphitimusBlackimus, тому він й вирішив взятися за це інтригуюче питання. Геймер провів лінії між цими уявними точками (місцями їх появи) й виявив, що утворюється цікавий напис "MA".

Блогер дізнався, що це ініціали Метта Армстронга – одного з розробників цього доповнення. А найцікавіше, що він вже не вперше залишає такий своєрідний автограф у відеоіграх. Геймери вже знаходили такі ж ініціали на одній з мап у відеогрі Team Fortress.

Пасхалка з Half-Life: Decay, яку знайшли лише через 20 років – відео