У чому проблема

Завданням цього рівня, розташованого на Ковчезі, є перешкоджання планам Пророка Істини активувати кільця Halo. Це довга місія, насичена численними перестрілками, битвами, переміщеннями. Зважаючи на все, що відбувається довкола, цілком логічно, що ви не витратите багато часу на те, щоб порозглядати оточуюче каміння, яким щедро завалене це місце. Однак один з гравців усе цим зайнявся.

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Яким же було його здивування, коли він зрозумів, що насправді це один і той же камінь, який дизайнери використали безліч разів!

Я більше не можу тримати це знання в собі. Кожен камінь на The Covenant – це один і той же камінь. Кожен. Усі вони. На The Covenant один єдиний камінь. Не два, не три, лише один. Це просто один камінь, який обертається, масштабується і переміщується,

– пише RejectedShotgun, використовуючи Caps Lock, щоб висловити всі свої емоції.

Для декого в коментарях це одкровення стало занадто великим і шокуючим: "Це знання потрясло наш світ", – пише @BAFTAGames. Користувач @stoicwe каже: "Моє дитинство було зруйноване прямо на моїх очах... Як я буду жити, знаючи, що це дійсно реальність, яка збереглася в грі? Єдиний камінь, могутній камінь, важкий камінчик".

Інші ж, навпаки, щасливі, що є лише один об'єкт: "Очевидно, що вони створили ідеальний камінь", – каже @Dadaracer117. А ось гравець @BSlickComposer запитує: "Хіба ми всі не такі ж самі люди — просто обертаємося, масштабуємося і пересуваємося?".

Очевидно, що таке використання дозволило оптимізувати час і ресурси. Проте багато хто запитує: чому не можна було взяти ще хоча б один камінь для різноманіття?