Halo Studios стали жертвами величезного зливу даних, який оприлюднив у мережі купу контенту, що залишався таємницею для світу протягом 25 років, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Величезна порція вирізаного контенту

Неприємна ситуація скоріше за все трапилася внаслідок тривалої співпраці Halo Studios (раніше 343 Industries) із командою модерів Digsite, яка відновлювала "утилізований" контент та старі файли з ігор аби додати їх назад у класичні тайтли відомої серії HALO.

Ця співпраця, схоже, призвела до зливу даних, який включає незавершений і вирізаний вміст "олдскульних" Halo, а також давно втрачену демоверсію невипущеного проєкту.

До того, як Bungie приєдналася до сім'ї Xbox, Halo вперше було представлено як ексклюзив для Mac. Тоді гра була шутером від третьої особи, який презентували на Macworld 1999 року – саме в цю сумнозвісну демоверсію внаслідок зливу тепер можна зіграти на ПК.

Відео демоверсії – дивіться ролик

Колишній учасник Digsite підтвердив правдивість витоків, але стверджує що ніхто з нинішніх або колишніх членів команди не несе відповідальності за злив даних.