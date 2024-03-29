Розробник GTA 6 випадково оприлюднив деякі подробиці про нещодавню роботу команди Rockstar над довгоочікуваним продовженням культової серії.

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Зовсім нещодавно з'явилися чутки, що гра, реліз якої планується у 2025 році, може бути перенесена на 2026 рік через проблеми з розробкою.

Компанія навіть змусила своїх працівників по всьому світу повернутися до роботи з офісів, серед іншого через питання безпеки. Проте необережність розробників все одно продукує витоки інформації.

Один з працівників головного підрозділу Rockstar – Rockstar North з Единбурга, випадково розкрив цікаві деталі нещодавньої роботи над GTA 6, поділившись записом екрана свого смартфона.

На маленькому скриншоті з його галереї видно робочі інструкції для команди у яких йдеться, що вони "завершують динаміку погоди, зокрема грози".

Також згадано про роботу над "поведінкою та діяльністю NPC", яка має змінюватися залежно від погодних та температурних умов.

Крім того, інструкції розробників показують, що вони працювали над виправленням багів для "J+L", що можна розшифрувати як Джейсон та Люсія – імена головних героїв GTA 6.

Також деякі геймери вважають, що згадка про 40 годин в тексті це очевидний реверанс до тривалості сюжетної історії. Однак нам все ж здається, що це лише час, який виділяють розробникам на виправлення багів.