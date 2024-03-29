Разработчик GTA 6 случайно обнародовал некоторые подробности о недавней работе команды Rockstar над долгожданным продолжением культовой серии.

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Совсем недавно появились слухи, что игра, релиз которой планируется в 2025 году, может быть перенесена на 2026 год из-за проблем с разработкой.

Компания даже заставила своих работников по всему миру вернуться к работе из офисов, среди прочего из-за вопросов безопасности. Однако неосторожность разработчиков все равно продуцирует утечки информации.

Один из работников главного подразделения Rockstar – Rockstar North из Эдинбурга, случайно раскрыл интересные детали недавней работы над GTA 6, поделившись записью экрана своего смартфона.

На маленьком скриншоте из его галереи видно рабочие инструкции для команды в которых говорится, что они "завершают динамику погоды, в частности грозы".

Также упомянуто о работе над "поведением и деятельностью NPC", которая должна меняться в зависимости от погодных и температурных условий.

Кроме того, инструкции разработчиков показывают, что они работали над исправлением багов для "J+L", что можно расшифровать как Джейсон и Люсия – имена главных героев GTA 6.

Также некоторые геймеры считают, что упоминание о 40 часах в тексте это очевидный реверанс к продолжительности сюжетной истории. Однако нам все же кажется, что это лишь время, которое выделяют разработчикам на исправление багов.