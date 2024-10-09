Ветерани Bethesda та BioWare створюють казкову пісочницю Hawthorn – про що буде гра
Нова гра під назвою Hawthorn, розроблена ветеранами провідних студій, таких як Bethesda, BioWare та Naughty Dog, пропонує унікальний ігровий досвід. Гра, яку описують як гібрид Stardew Valley та Skyrim, поєднує в собі симулятор села з елементами пригод, досліджень та RPG, і все це у світі, натхненному казками вікторіанської епохи.
Дія Hawthorn відбувається в долині Віндермір, де гравці можуть відбудувати село, населене лісовими та магічними істотами. У грі розвивається довкілля зі зміною ресурсів, пір року та цікавих місць.
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Гравці зможуть створювати власних антропоморфних персонажів-тварин, займатися сільським господарством, риболовлею та дослідженнями, а також прикрашати свої будинки.
Завдання можна делегувати ШІ-селянам, а гра міститиме онлайн-режим та локальну кооперативну складову. Крім того, гравці зможуть взаємодіяти з вибраними NPC, з можливістю впізнавати або навіть ображати їх, а також вирішувати конфлікти різними способами.
Хоча дата релізу ще не оголошена, Hawthorn вже має сторінку в Steam. Гра привернула увагу завдяки своїй команді розробників, до якої входить Брюс Несміт, провідний дизайнер Skyrim, а також ветерани, які працювали над Mass Effect, Dragon Age, The Last of Us, Starfield та іншими.
Hawthorn: дивіться трейлер
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Проєкт обіцяє динамічний світ, наповнений унікальними випадковими подіями та поєднанням затишного і пригодницького геймплею.