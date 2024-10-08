Нагадаємо, що ПК-версія матиме підтримку роздільної здатності 4K з частотою до 144 Гц, надширокоформатні монітори (21:9) та супернадширокоформатні (32:9). Крім того, HDR10 та технології масштабування, такі як Nvidia DLSS 3.7 та AMD FSR 3, а також повну сумісність з клавіатурою та мишею, інформує Games 24.

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Ці покращення обіцяють забезпечити візуально приголомшливий досвід для гравців, які хочуть знову зануритися в культову подорож Джона Марстона в Red Dead Redemption, а хтось, можливо, зробить це вперше.

Важливо! Для гри через Steam гравцям потрібно буде прив'язати свій обліковий запис Rockstar Games. Передзамовлення на гру розпочнеться вже цього тижня, а вартість перевидання становитиме 50 доларів.

Системні вимоги для ПК-версії вже офіційно опубліковані, причому вказані як мінімальні, так і рекомендовані специфікації:

Мінімальні вимоги:

Операційна система: Windows 10 (64-розрядна)

Процесор: Intel Core i5-4670 або AMD FX-9590

Графіка: Nvidia GeForce GTX 960 або AMD Radeon R7 360

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

DirectX: версія 12

Сховище: 12 ГБ HDD

Рекомендовані вимоги:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процесор: Intel Core i5-8500 або AMD Ryzen 5 3500X

Графіка: Nvidia GeForce RTX 2070 або AMD Radeon RX 5700 XT

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

DirectX: версія 12

Сховище: 12 ГБ SSD

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Події Red Dead Redemption, що розгортаються через 12 років після завершення Red Dead Redemption 2, знову занурять гравців у суворий світ Дикого Заходу. Випущена у травні 2010 року для PS3 та Xbox 360, а згодом перевидана для PS4 та Switch у 2023 році, версія гри для ПК потішить давніх фанатів і нових гравців.