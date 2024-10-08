Культова гра Red Dead Redemption та її доповнення у стилі зомбі-горрор, Undead Nightmare, будуть доступні на ПК з 29 жовтня 2024 року. Про це Rockstar повідомила у своєму пресрелізі.

А тим часом Розробники Alien: Isolation на честь 10-ї річниці гри оголосили про сиквел

Особливості ПК-версії Red Dead Redemption

Версія для ПК отримає кілька покращень, розроблених для використання переваг сучасного обладнання.

Гравці зможуть насолоджуватися власною роздільною здатністю 4K з частотою до 144 Гц на сумісних системах, а також підтримкою ультрашироких (21:9) та суперультрашироких (32:9) моніторів.

Також буде доступний HDR10 та повна функціональність клавіатури і миші.

Крім того, гра буде підтримувати передові технології масштабування, такі як NVIDIA DLSS 3.7 та AMD FSR 3.0, а також NVIDIA DLSS Frame Generation, регульовану відстань промальовування та індивідуальні налаштування якості тіней.

Трейлер Red Dead Redemption на ПК

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Rockstar також повідомила, що більше інформації про гру та можливість оформити попереднє замовлення з'явиться пізніше у жовтні.