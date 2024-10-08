Напомним, что ПК-версия будет иметь поддержку разрешения 4K с частотой до 144 Гц, сверхширокоформатные мониторы (21:9) и суперсверхширокоформатные (32:9). Кроме того, HDR10 и технологии масштабирования, такие как Nvidia DLSS 3.7 и AMD FSR 3, а также полную совместимость с клавиатурой и мышью, информирует Games 24.

Читайте на сайте Red Dead Redemption выйдет на ПК: Rockstar официально анонсировала игру и назвала дату

Эти улучшения обещают обеспечить визуально потрясающий опыт для игроков, которые хотят снова окунуться в культовое путешествие Джона Марстона в Red Dead Redemption, а кто-то, возможно, сделает это впервые.

Важно! Для игры через Steam игрокам нужно будет привязать свою учетную запись Rockstar Games. Предзаказ на игру начнется уже на этой неделе, а стоимость переиздания составит 50 долларов.

Системные требования для ПК-версии уже официально опубликованы, причем указаны как минимальные, так и рекомендуемые спецификации:

Минимальные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)

Процессор: Intel Core i5-4670 или AMD FX-9590

Графика: Nvidia GeForce GTX 960 или AMD Radeon R7 360

Оперативная память: 8 ГБ

DirectX: версия 12

Хранилище: 12 ГБ HDD

Рекомендуемые требования:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500X

Графика: Nvidia GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT

Оперативная память: 8 ГБ

DirectX: версия 12

Хранилище: 12 ГБ SSD

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События Red Dead Redemption, разворачивающиеся через 12 лет после завершения Red Dead Redemption 2, снова погрузят игроков в суровый мир Дикого Запада. Выпущенная в мае 2010 года для PS3 и Xbox 360, а впоследствии переиздана для PS4 и Switch в 2023 году, версия игры для ПК порадует давних фанатов и новых игроков.