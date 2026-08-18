Проєкт пропонує унікальну механіку керування персонажами через звукові сигнали дронів у зоні біологічного зараження, інформує 24 Канал.

Інноваційні механіки та керування дронами

Сюжет гри розповідає про сестру, яка намагається вивести свого брата із небезпечної бойової зони. Світ навколо постраждав від біологічної зброї, що перетворила більшість людей на сліпих та кататонічних істот.

Головна особливість Hear My Light полягає в тому, що гравець не керує героями безпосередньо. Натомість ви контролюєте два дрони: один відповідає за пересування брата, а інший – за прицілювання та стрільбу.

Вже відчуваю як мене будуть матюкати коли хочуть кудись швидко прицілитись, а дроном впираються в будівлю,

– жартує розробник Стас Шостак.

Ігровий процес побудований на механіці twin-stick шутера, проте з тактичним підтекстом. Оскільки брат і вороги реагують лише на звук, кожен сигнал до пострілу може стати фатальним. Гравцям доведеться використовувати оточення, щоб приглушувати кроки або маскувати постріли за шумом.

Цікаво, що музику та озвучку для проєкту допомагає створювати дружина розробника, яка є професійною вокалісткою та саунд-продюсеркою.

Працює також механіка "подвійної смерті", адже вбиті вороги "повстають у гніві", перетворюючись на ще більш агресивних монстрів, які нападають на все живе.

Трейлер гри: дивіться відео

Стас Шостак, відомий завдяки грі Titan Chaser, створює Hear My Light у вільний від служби в Збройних Силах України час.

З огляду на це автор чесно попереджає аудиторію, що через нестабільний графік та обставини на фронті реліз, попередньо запланований на 2026 рік, може затриматися. Однак разом з тим гра вже має сторінку в Steam, де її можна додати до списку бажаного.