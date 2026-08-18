Проект предлагает уникальную механику управления персонажами с помощью звуковых сигналов дронов в зоне биологического заражения, сообщает 24 Канал.

Инновационные механики и управление дронами

Сюжет игры рассказывает о сестре, которая пытается вывести своего брата из опасной зоны боевых действий. Мир вокруг пострадал от биологического оружия, что превратило большинство людей в слепых и кататонических существ.

Главная особенность Hear My Light заключается в том, что игрок не управляет героями напрямую. Вместо этого вы управляете двумя дронами: один отвечает за передвижение брата, а другой – за прицеливание и стрельбу.

Уже чувствую, как меня будут ругать, когда захотят куда-то быстро прицелиться, а дрон упирается в здание,

– шутит разработчик Стас Шостак.

Игровой процесс построен на механике twin-stick-шутера, однако с тактическим подтекстом. Поскольку брат и враги реагируют только на звук, каждый сигнал перед выстрелом может стать фатальным. Игрокам придется использовать окружающую обстановку, чтобы заглушать шаги или маскировать выстрелы шумом.

Интересно, что музыку и озвучку для проекта помогает создавать жена разработчика, которая является профессиональной вокалисткой и саунд-продюсером.

Также в игре присутствует механика "двойной смерти": убитые враги "восстают в гневе", превращаясь в еще более агрессивных монстров, нападающих на все живое.

Трейлер игры: смотрите видео

Стас Шостак, известный благодаря игре Titan Chaser, создает Hear My Light в свободное от службы в Вооруженных Силах Украины время.

Учитывая это, автор честно предупреждает аудиторию, что из-за нестабильного графика и обстановки на фронте релиз, предварительно запланированный на 2026 год, может задержаться. Однако при этом у игры уже есть страница в Steam, где ее можно добавить в список желаний.