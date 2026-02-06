Гравці розлючені останнім поворотом у Helldivers 2, який намагається "відбілити" агресора

У спільноті Helldivers 2 спалахнула хвиля іронії та обурення після того, як ігрові вороги спробували подати себе жертвами та миротворцями. Гравці масово відреагували на це як на відверту маніпуляцію, що суперечить усьому, за що бореться Суперземля.

Чому "мирні" заяви викликали лише сміх?

У Helldivers 2 роботи-автоматони раптово взялися просувати ідею миру та співіснування. За внутрішнім лором гри вони навіть пішли далі – відтворили вступний ролик кампанії так, щоб Сили Суперземлі виглядали агресорами, а самі боти – пригнобленою стороною. Ба більше, у межах ігрового наративу вони нібито "зламали" офіційні соціальні канали, щоб транслювати цю версію подій, пише GamesRadar.

Реакція спільноти була миттєвою і передбачуваною. На Reddit та інших платформах гравці масово висміяли такі спроби, назвавши їх безпідставною пропагандою. Один із популярних тредів прямо заявляє, що це чергова інформаційна атака, покликана дискредитувати керовану демократію. За логікою фанатів, будь-яка заява ботів апріорі не може бути щирою, адже свобода і демократія – це виключна місія Суперземлі.

Окрему хвилю жартів викликала пародія на вступну кінематографічну сцену гри. Користувачі звернули увагу на дрібні деталі, які, на їхню думку, видають фальш. Наприклад, сцена, де транспорт не переїжджає двох дорослих автоматонів, була названа очевидною підробкою. Для спільноти це стало ще одним "доказом" того, що боти маніпулюють фактами.

Не такі вже й різні

Деякі гравці іронічно погоджуються, що певні подібності між Суперземлею та машинами все ж існують. Зокрема, у всесвіті гри є фабрики, де менш корисних громадян перетворюють на ресурси. Але, як наполягають фанати, принципова різниця полягає в добровільності. За їхніми словами, люди самі погоджуються на такий фінал, приймаючи його як останній внесок у справу демократії.

У коментарях навіть описують "почесну" сторону цього процесу – добровольців доставляють на есмінці Суперземлі, а перед фінальним етапом вони отримують особисте вітання від генерала Браша. Усе це подається як логічна і благородна частина служби, на відміну від холодної та примусової логіки машин.

Друзі та вороги

У підсумку спільнота сходиться на простій думці: у галактиці Helldivers 2 не може бути нейтралітету. Якщо хтось не підтримує розширення демократії, він автоматично стає ворогом. А доля тих, хто стає на заваді Суперземлі, зазвичай однакова – і вона точно не мирна.