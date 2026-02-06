Игроки разъярены последним поворотом в Helldivers 2, который пытается "отбелить" агрессора

В сообществе Helldivers 2 вспыхнула волна иронии и возмущения после того, как игровые враги попытались подать себя жертвами и миротворцами. Игроки массово отреагировали на это как на откровенную манипуляцию, противоречащую всему, за что борется Суперземля.

Почему "мирные" заявления вызвали лишь смех?

В Helldivers 2 роботы-автоматоны внезапно взялись продвигать идею мира и сосуществования. По внутреннему лору игры они даже пошли дальше – воссоздали вступительный ролик кампании так, чтобы Силы Суперземли выглядели агрессорами, а сами боты – угнетенной стороной. Более того, в рамках игрового нарратива они якобы "взломали" официальные социальные каналы, чтобы транслировать эту версию событий, пишет GamesRadar.

Реакция сообщества была мгновенной и предсказуемой. На Reddit и других платформах игроки массово высмеяли такие попытки, назвав их безосновательной пропагандой. Один из популярных тредов прямо заявляет, что это очередная информационная атака, призванная дискредитировать управляемую демократию. По логике фанатов, любое заявление ботов априори не может быть искренним, ведь свобода и демократия – это исключительная миссия Суперземли.

Отдельную волну шуток вызвала пародия на вступительную кинематографическую сцену игры. Пользователи обратили внимание на мелкие детали, которые, по их мнению, выдают фальшь. Например, сцена, где транспорт не переезжает двух взрослых автоматонов, была названа очевидной подделкой. Для сообщества это стало еще одним "доказательством" того, что боты манипулируют фактами.

Не такие уж и разные

Некоторые игроки иронично соглашаются, что определенные сходства между Суперземлей и машинами все же существуют. В частности, во вселенной игры есть фабрики, где менее полезных граждан превращают в ресурсы. Но, как настаивают фанаты, принципиальная разница заключается в добровольности. По их словам, люди сами соглашаются на такой финал, принимая его как последний вклад в дело демократии.

В комментариях даже описывают "почетную" сторону этого процесса – добровольцев доставляют на эсминцы Суперземли, а перед финальным этапом они получают личное приветствие от генерала Браша. Все это подается как логичная и благородная часть службы, в отличие от холодной и принудительной логики машин.

Друзья и враги

В итоге сообщество сходится на простой мысли: в галактике Helldivers 2 не может быть нейтралитета. Если кто-то не поддерживает расширение демократии, он автоматически становится врагом. А судьба тех, кто становится на пути Суперземли, обычно одинакова – и она точно не мирная.