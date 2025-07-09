Helldivers 2 стане складнішою, оскільки цього просили самі гравці

Розробники популярної гри Helldivers 2 звернули увагу на відгуки спільноти щодо недостатньої складності гри. Користувачі висловлюють бажання зіткнутися з серйознішими випробуваннями, тому команда студії вже працює над тим, щоб задовольнити ці очікування.

Нові виклики для фанатів Helldivers 2

Спільнота Helldivers 2 активно обговорює поточний рівень складності гри, вважаючи його недостатнім для досвідчених гравців. На офіційному Discord-каналі один із користувачів висловив занепокоєння, що вороги в грі не становлять серйозної загрози, а також згадав про нещодавнє зменшення загрози від Левіафана. Гравці цікавляться, чи планують розробники додати вищі рівні складності або більш небезпечних супротивників, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Катаріна Баскін, менеджерка спільноти Arrowhead Game Studios, відповіла на ці зауваження. Вона зазначила, що конкретні плани студія поки розкрити не готова, але команда активно шукає способи зробити гру більш вимогливою для гравців. Це дає надію шанувальникам, які хочуть полоскотати собі нерви.

Helldivers 2 – це кооперативний шутер, де гравці спільно борються з ордами ворогів у напружених битвах. Гра здобула популярність завдяки динамічному геймплею, постійним оновленням та регулярним викликам.

Додавання нових рівнів складності або більш агресивних ворогів може значно підвищити інтерес до гри, особливо напередодні її виходу на Xbox Series X/S, запланованого на 26 серпня 2025 року. Arrowhead Game Studios не планує випускати Helldivers 2 у сервісі Game Pass, про що нещодавно офіційно повідомили розробники. Це рішення може вплинути на аудиторію гри на платформі Xbox, але студія, здається, не збирається міняти плани.