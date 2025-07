Стратегія у світі Resident Evil

Серія Resident Evil, відома своїми напруженими горор-іграми, робить крок у новому напрямку з мобільним спін-оффом Resident Evil Survival Unit. Ця гра, призначена для iOS та Android, належить до жанру стратегій і пропонує гравцям по-новому зануритися у всесвіт франшизи. Хоча точні деталі щодо сюжету чи механік поки не розкриті, розробники запевняють, що проєкт розширить аудиторію серії, залучаючи мобільних гравців до знайомого світу жахів, пише 24 Канал з посиланням на Engadget.

Розробкою гри займаються компанії Aniplex Inc та корейська студія Joycity. Остання спеціалізується саме на стратегічних проєктах. Joycity вже має досвід створення подібних ігор, зокрема Disney Realm Breakers та Pirates of the Caribbean: Tides of War, що отримала високі оцінки користувачів. У своєму анонсі студія підкреслила, що Resident Evil Survival Unit створюється у тісній співпраці з Capcom, щоб зберегти автентичність і якість, притаманні серії.

Повна інформація про гру буде представлена на спеціальній презентації 10 липня. Саме тоді фанати зможуть дізнатися, як цей спін-офф вписується у загальну історію Resident Evil і що нового він принесе у франшизу. Компанія також запустила сайт і зворотнім відліком. Там же ви можете підписатися на нагадування.

Варто зазначити, що основна лінія серії також не стоїть на місці. Нещодавно на SGF 25 було анонсовано Resident Evil Requiem (офіційна назва дев’ятої частини), яка представить нового персонажа Грейс Ешкрофт і вперше в історії серії запропонує вибір між перспективою від першої та третьої особи. Capcom уже показала геймплей Resident Evil Requiem.