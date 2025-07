Стратегия в мире Resident Evil

Серия Resident Evil, известная своими напряженными хоррор-играми, делает шаг в новом направлении с мобильным спин-оффом Resident Evil Survival Unit. Эта игра, предназначена для iOS и Android, принадлежит к жанру стратегий и предлагает игрокам по-новому окунуться во вселенную франшизы. Хотя точные детали относительно сюжета или механик пока не раскрыты, разработчики уверяют, что проект расширит аудиторию серии, привлекая мобильных игроков к знакомому миру ужасов, пишет 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Разработкой игры занимаются компании Aniplex Inc и корейская студия Joycity. Последняя специализируется именно на стратегических проектах. Joycity уже имеет опыт создания подобных игр, в частности Disney Realm Breakers и Pirates of the Caribbean: Tides of War, получившей высокие оценки пользователей. В своем анонсе студия подчеркнула, что Resident Evil Survival Unit создается в тесном сотрудничестве с Capcom, чтобы сохранить аутентичность и качество, присущие серии.

Полная информация об игре будет представлена на специальной презентации 10 июля. Именно тогда фанаты смогут узнать, как этот спин-офф вписывается в общую историю Resident Evil и что нового он принесет во франшизу. Компания также запустила сайт с обратным отсчетом. Там же вы можете подписаться на напоминания.

Стоит отметить, что основная линия серии также не стоит на месте. Недавно на SGF 25 было анонсировано Resident Evil Requiem (официальное название девятой части), которая представит нового персонажа Грейс Эшкрофт и впервые в истории серии предложит выбор между перспективой от первого и третьего лица. Capcom уже показала геймплей Resident Evil Requiem.