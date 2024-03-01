Кооперативний шутер Helldivers 2 став справжнім хітом та не скидає обертів, збираючи довкола себе все більшу армію прихильників космічної демократії.

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Нещодавній витік інформації показав деякі важливі елементи ігрового процесу, які можуть незабаром з'явитися в новинці.

Зокрема, завдяки дата-майнерам, шанувальники Helldivers 2 отримали змогу поглянути на бойові механічні костюми та транспортні засоби, яких ще немає у грі.

Отож, на якомусь етапі розвитку проєкту, геймери зможуть викликати собі на поміч потужні екзоскелети.

Меха-костюми у Helldivers 2 – дивитися відео

Окрім того, гравці отримають на підмогу бойовий автомобіль-всюдихід під назвою Recon Vehicle.

Транспортний засіб вміщуватиме щонайменше три бійці: один за кермом, один за кулеметом та один на пасажирському сидінні біля водія. До того ж гравець з пасажирського місця, матиме змогу висуватися з вікна та стріляти.

Судячи з наявних кадрів, модель Recon Vehicle ще досить "сира" – у частини транспортного засобу немає текстур, а його зброя, двигун і колеса не видають звуків.

Транспортний засіб у Helldivers 2 – дивитися відео

Однак попри це, у шанувальників Helldivers 2 немає сумнівів, що розробники планують додати обидва ці допоміжні засоби в гру, аби геймери змогли краще та ефективніше ширити демократію віртуальною галактикою.