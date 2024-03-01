Кооперативный шутер Helldivers 2 стал настоящим хитом и не сбрасывает обороты, собирая вокруг себя все большую армию сторонников космической демократии.

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Недавняя утечка информации показала некоторые важные элементы игрового процесса, которые могут вскоре появиться в новинке.

В частности, благодаря дата-майнерам, поклонники Helldivers 2 получили возможность взглянуть на боевые механические костюмы и транспортные средства, которых еще нет в игре.

Итак, на каком-то этапе развития проекта, геймеры смогут вызвать себе на помощь мощные экзоскелеты.

Меха-костюмы в Helldivers 2 – смотреть видео

Кроме того, игроки получат на подмогу боевой автомобиль-вездеход под названием Recon Vehicle.

Транспортное средство будет вмещать не менее трех бойцов: один за рулем, один за пулеметом и один на пассажирском сиденье возле водителя. К тому же игрок с пассажирского места, сможет выдвигаться из окна и стрелять.

Судя по имеющимся кадрам, модель Recon Vehicle еще достаточно "сырая" – у части транспортного средства нет текстур, а его оружие, двигатель и колеса не издают звуков.

Транспортное средство в Helldivers 2 – смотреть видео

Однако несмотря на это, у поклонников Helldivers 2 нет сомнений, что разработчики планируют добавить оба эти вспомогательные средства в игру, чтобы геймеры смогли лучше и эффективнее распространять демократию по виртуальной галактике.