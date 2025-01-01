Якою може бути Helldivers 3

Йохан Пілестедт повідомив, що розробники розглядають можливість запровадження команд по вісім осіб, але вони точно не будуть реалізовані в найближчі тижні чи місяці. У цьому контексті він заявив, що команда "перетворює Helldivers 2 на Helldivers 3", повідомляє 24 Канал з посиланням на The Gamer.

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З огляду на це, можна сказати, що компанія збирається випустити велике оновлення, яке внесе настільки багато серйозних змін, що це вже буде буквально нова гра з новим набором функцій. Однак Helldivers 3 фактично не буде повноцінним окремим новим проєктом, а лише продовженням поточного.

Варто зазначити, що цей пост Пілестедта з'явився у відповідь на жарт користувача соцмережі X, у якому він сказав, що Helldivers 3 ми дочекаємось лише у 2032 році з функцією плавання. Директор же своєю чергою сказав, що хоча часткова правда в цьому є, все ж механіку плавання чекати не варто.

Я не думаю, що можна плавати у важкому бронетранспортері з гвинтівкою та допоміжною зброєю. Крім того, у всіх наших іграх головний герой не вміє плавати,

– сказав Пілестедт.

Усе це варто сприймати з часткою скептицизму, оскільки це не офіційна заява, а лише роздуми в інтернеті, де одна людина відповідає іншій на жарт, можливо, таким самим жартом. Однак все одно варто враховувати високу посаду Пілестедта і його рівень доступу до інформації.

Тож схоже, що наразі не планується повноцінного сиквелу, а функції, які зазвичай притримують для нової гри, натомість потраплять до Helldivers 2, щоб студія, можливо, могла назвати це Helldivers 3. Це має сенс, враховуючи, наскільки популярною гра стала з моменту запуску. Минуло надто мало часу, щоб випускати наступну частину так швидко.