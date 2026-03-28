У одному з японських жіночих журналів з'явилося есе геймдизайнера Хідео Коджими, де той зізнався, що має супернюх, інформує Dexerto.
Коджима – надлюдина?
Тема есе була "Який запах у режисера (мене)?". Причиною його написання став інцидент з запису радіошоу "KOJI10", де Коджима зчинив шалений фурор.
Не маючи сувенірів для шанувальників, розробник не знайшов нічого краще, ніж зняти власну футболку та кинути її у натовп. Інцидент завірусився у японських медіа, а тисячі фанатів Коджими захотіли дізнатися який одеколон той використовує.
Власне, у самому есе Коджима не відповів на це питання прямо, але заявив, що геймери мають здогадатися, прочитавши його.
На додачу, в тексті ігророб зізнався, що змалечку має аж надто гострий нюх, заявивши, що скоріше за все страждає на "гіперосмію", хоча й не має підтверджень цьому діагнозу.
Гіперосмія – це патологічне підвищення чутливості до запахів, при якому навіть слабкі аромати сприймаються як надто інтенсивні, викликаючи дискомфорт, головний біль або нудоту, повідомляє slovotvir.org.ua. Це надзвичайно рідкісний стан, який вражає лише 2% здорових людей.
За словами Хідео, його часто нудить від певних запахів і загалом він відчуває їх куди сильніше, ніж інші люди, що ідеально підпадає під визначення.
Коли я був дитиною, мене кілька разів нудило від запаху косметики…. Це не змінилося навіть зараз, коли я дорослий. Коли я їжджу в ліфті на роботі, я іноді можу впізнати, хто був у ньому переді мною, за запахом, що залишився,
– говорить Коджима.
Чим відомий Хідео Коджима?
Хідео Коджима отримав світову славу як творець серії Metal Gear, яка популяризувала жанр стелс-екшенів і вплинула на розвиток кінематографічного підходу до оповіді іграх.
Авторський стиль зробив Коджиму одним із найвідоміших геймдизайнерів у світі.
Після відходу з Konami він заснував студію Kojima Productions і випустив дві частини гри Death Stranding, яка стала успішною завдяки унікальному геймплею та розсипу голлівудських акторів, які взяли участь у фільмуванні "motion capture".