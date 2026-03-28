В одном из японских женских журналов появилось эссе геймдизайнера Хидео Коджимы, где тот признался, что имеет супернюх, информирует Dexerto.

Стоит внимания Зрелищный платформер с украинской локализацией можно бесплатно опробовать в Steam

Коджима – сверхчеловек?

Тема эссе была "Какой запах у режиссера (меня)?". Причиной его написания стал инцидент с записи радиошоу "KOJI10", где Коджима произвел бешеный фурор.

Не имея сувениров для поклонников, разработчик не нашел ничего лучше, чем снять собственную футболку и бросить ее в толпу. Инцидент завирусился в японских медиа, а тысячи фанатов Коджимы захотели узнать какой одеколон тот использует.

Собственно, в самом эссе Коджима не ответил на этот вопрос прямо, но заявил, что геймеры должны догадаться, прочитав его.

В дополнение, в тексте игроделец признался, что с детства имеет слишком острое обоняние, заявив, что скорее всего страдает на "гиперосмией", хотя и не имеет подтверждений этому диагнозу.

Гиперосмия – это патологическое повышение чувствительности к запахам, при котором даже слабые ароматы воспринимаются как слишком интенсивные, вызывая дискомфорт, головную боль или тошноту, сообщает slovotvir.org.ua. Это чрезвычайно редкое состояние, которое поражает лишь 2% здоровых людей.

По словам Хидео, его часто тошнит от определенных запахов и в целом он чувствует их куда сильнее, чем другие люди, что идеально подпадает под определение.

Когда я был ребенком, меня несколько раз тошнило от запаха косметики.... Это не изменилось даже сейчас, когда я взрослый. Когда я еду в лифте на работе, я иногда могу узнать, кто был в нем передо мной, по запаху, оставшегося,

– говорит Коджима.

Чем известен Хидео Коджима?