Хідео Коджима здивував геймерів зізнанням про свою суперздібність
- Хідео Коджима зізнався, що має супернюх і, можливо, страждає на гіперосмію.
- Коджима здатен розпізнавати людей за їхніми запахами, що викликало інтерес серед його фанатів.
Легендарний японський геймдизайнер вже давно рахується геймерами надлюдиною, але Хідео Коджима все одно примудрився здивувати шанувальників, зізнавшись про свою суперздібність.
У одному з японських жіночих журналів з'явилося есе геймдизайнера Хідео Коджими, де той зізнався, що має супернюх, інформує Dexerto.
Варте уваги Видовищний платформер з українською локалізацію можна безплатно випробувати в Steam
Коджима – надлюдина?
Тема есе була "Який запах у режисера (мене)?". Причиною його написання став інцидент з запису радіошоу "KOJI10", де Коджима зчинив шалений фурор.
Не маючи сувенірів для шанувальників, розробник не знайшов нічого краще, ніж зняти власну футболку та кинути її у натовп. Інцидент завірусився у японських медіа, а тисячі фанатів Коджими захотіли дізнатися який одеколон той використовує.
Власне, у самому есе Коджима не відповів на це питання прямо, але заявив, що геймери мають здогадатися, прочитавши його.
На додачу, в тексті ігророб зізнався, що змалечку має аж надто гострий нюх, заявивши, що скоріше за все страждає на "гіперосмію", хоча й не має підтверджень цьому діагнозу.
Гіперосмія – це патологічне підвищення чутливості до запахів, при якому навіть слабкі аромати сприймаються як надто інтенсивні, викликаючи дискомфорт, головний біль або нудоту, повідомляє slovotvir.org.ua. Це надзвичайно рідкісний стан, який вражає лише 2% здорових людей.
За словами Хідео, його часто нудить від певних запахів і загалом він відчуває їх куди сильніше, ніж інші люди, що ідеально підпадає під визначення.
Коли я був дитиною, мене кілька разів нудило від запаху косметики…. Це не змінилося навіть зараз, коли я дорослий. Коли я їжджу в ліфті на роботі, я іноді можу впізнати, хто був у ньому переді мною, за запахом, що залишився,
– говорить Коджима.
Чим відомий Хідео Коджима?
Хідео Коджима отримав світову славу як творець серії Metal Gear, яка популяризувала жанр стелс-екшенів і вплинула на розвиток кінематографічного підходу до оповіді іграх.
Авторський стиль зробив Коджиму одним із найвідоміших геймдизайнерів у світі.
Після відходу з Konami він заснував студію Kojima Productions і випустив дві частини гри Death Stranding, яка стала успішною завдяки унікальному геймплею та розсипу голлівудських акторів, які взяли участь у фільмуванні "motion capture".