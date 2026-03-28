Хідео Коджима здивував геймерів зізнанням про свою суперздібність

Легендарний японський геймдизайнер вже давно рахується геймерами надлюдиною, але Хідео Коджима все одно примудрився здивувати шанувальників, зізнавшись про свою суперздібність.

У одному з японських жіночих журналів з'явилося есе геймдизайнера Хідео Коджими, де той зізнався, що має супернюх, інформує Dexerto.

Коджима – надлюдина?

Тема есе була "Який запах у режисера (мене)?". Причиною його написання став інцидент з запису радіошоу "KOJI10", де Коджима зчинив шалений фурор.

Не маючи сувенірів для шанувальників, розробник не знайшов нічого краще, ніж зняти власну футболку та кинути її у натовп. Інцидент завірусився у японських медіа, а тисячі фанатів Коджими захотіли дізнатися який одеколон той використовує.

Власне, у самому есе Коджима не відповів на це питання прямо, але заявив, що геймери мають здогадатися, прочитавши його.

На додачу, в тексті ігророб зізнався, що змалечку має аж надто гострий нюх, заявивши, що скоріше за все страждає на "гіперосмію", хоча й не має підтверджень цьому діагнозу.

Гіперосмія – це патологічне підвищення чутливості до запахів, при якому навіть слабкі аромати сприймаються як надто інтенсивні, викликаючи дискомфорт, головний біль або нудоту, повідомляє slovotvir.org.ua. Це надзвичайно рідкісний стан, який вражає лише 2% здорових людей.

За словами Хідео, його часто нудить від певних запахів і загалом він відчуває їх куди сильніше, ніж інші люди, що ідеально підпадає під визначення.

Коли я був дитиною, мене кілька разів нудило від запаху косметики…. Це не змінилося навіть зараз, коли я дорослий. Коли я їжджу в ліфті на роботі, я іноді можу впізнати, хто був у ньому переді мною, за запахом, що залишився,

– говорить Коджима.

Чим відомий Хідео Коджима?