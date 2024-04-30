29 квітня Metal Gear Solid: Peace Walker відсвяткувала 14-річчя, а Хідео Кодзіма поділився у мережі деякими спогадами про цей успішний проєкт.

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У 2010 році геймери отримали відеогру, яка стала частиною історії успішної портативної ігрової консолі PSP від Sony.

Окрім того, MGS: Peace Walker багато хто вважає найскладнішою грою Кодзіми, а все через низку важких поєдинків з босами та складних рівнів. Однак, сам Хідео жалкує зовсім не про це.

Трейлер гри – дивитися відео

У соцмережі X (колишній твітер) легендарний гейм-дизайнер поділився спогадами про проєкт та розповів що найдужче з усього шкодує, що йому так і не вдалося використати певну загадкову пісню для однієї з кат-сцен.

Мова про ролик в якому один з босів гри – мех Peace Walker, керований штучним інтелектом, топиться, щоб запобігти ядерній атаці.

Сцена про яку йдеться – перегляньте відео (початок з 3:05)

Як розповів Кодзіма, запланована пісня не потрапила в хітовий проєкт, оскільки видавці з Konami не змогли отримати на неї права.

Зазначається, що переговори велись "до самого кінця", але сторони не змогли дійти згоди, оскільки Peace Walker була "грою зі зброєю". Розробник додав, що навіть самотужки виходив на зв'язок із родиною виконавця, але й це не принесло результату.

Хоча Кодзіма конкретно не сказав про яку пісню йде мова, він все ж дав низку натяків, зокрема зазначивши, що вона "відповідає темі "миру" та "70-х"".

У коментарях до посту шанувальники Кодзіми проаналізували наявну інформацію та дійшли згоди, що загадковим треком цілком може бути "Imagine" від Джона Леннона.

Аргументами цьому є те, що вона вийшла в 1971 році та є гарною ліричною баладою про мир в усьому світі, що якраз є основним наративом Metal Gear Solid: Peace Walker, тож припущення виглядає цілком обґрунтованим.