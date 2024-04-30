29 апреля Metal Gear Solid: Peace Walker отпраздновала 14-летие, а Хидео Кодзима поделился в сети некоторыми воспоминаниями об этом успешном проекте.

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В 2010 году геймеры получили видеоигру, ставшую частью истории успешной портативной игровой консоли PSP от Sony.

Кроме того, MGS: Peace Walker многие считают самой сложной игрой Кодзимы, а все из-за ряда тяжелых поединков с боссами и сложных уровней. Однако, сам Хидео сожалеет вовсе не об этом.

Трейлер игры – смотреть видео

В соцсети X (бывший твитер) легендарный гейм-дизайнер поделился воспоминаниями о проекте и рассказал что больше всего жалеет, что ему так и не удалось использовать определенную загадочную песню для одной из кат-сцен.

Речь о ролике в котором один из боссов игры – мех Peace Walker, управляемый искусственным интеллектом, топится, чтобы предотвратить ядерную атаку.

Сцена о которой идет речь – просмотрите видео (начало с 3:05)

Как рассказал Кодзима, запланированная песня не попала в хитовый проект, поскольку издатели из Konami не смогли получить на нее права.

Отмечается, что переговоры велись "до самого конца", но стороны не смогли прийти к согласию, поскольку Peace Walker была "игрой с оружием". Разработчик добавил, что даже самостоятельно выходил на связь с семьей исполнителя, но и это не принесло результата.

Хотя Кодзима конкретно не сказал о какой песне идет речь, он все же дал ряд намеков, в частности отметив, что она "соответствует теме "мира" и "70-х"".

В комментариях к посту поклонники Кодзимы проанализировали имеющуюся информацию и пришли к согласию, что загадочным треком вполне может быть "Imagine" от Джона Леннона.

Аргументами этому является то, что она вышла в 1971 году и является хорошей лирической балладой о мире во всем мире, что как раз является основным нарративом Metal Gear Solid: Peace Walker, поэтому предположение выглядит вполне обоснованным.