Геймдизайнер Хідео Кодзіма досяг неймовірних висот, створивши одні з найбільш пам'ятних і новаторських відеоігор в історії індустрії, повідомляє 24 Канал.

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Шалений успіх таких проєктів як франшиза Metal Gear та Death Stranding зробили Хідео живою легендою ігропрому за ідеями якого слідкують не лише мільйони геймерів, а й інші розробники.

На нещодавній прем'єрі свого документального фільму під назвою Connecting Worlds, Кодзіма відповів на запитання про майбутні плани, висловивши бажання вирушити у космос, але не просто як турист, а як творець.

Я хочу відправитися у відкритий космос і створити гру, у яку можна буде грати в космосі... Тому, будь ласка, хто-небудь, відправте мене в космос, – сказав розробник.

Цей коментар викликав неабиякий ажіотаж серед шанувальників творчості розробника, хоча деякі вважають, що відповідь Кодзіми могла бути жартівливою.

Важко зрозуміти, що відбувається в голові такого генія, але саме це робить його тим, ким він є.

Зрештою, саме неординарне мислення та радикальний підхід до створення своїх ігор подарували йому світову славу та любов мільйонів гравців і щоб він не задумав вірна армія шанувальників з нетерпінням чекатиме на щось приголомшливе.