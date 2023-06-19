Геймдизайнер Хидео Кодзима достиг невероятных высот, создав одни из самых памятных и новаторских видеоигр в истории индустрии, сообщает 24 Канал.

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Безумный успех таких проектов как франшиза Metal Gear и Death Stranding сделали Хидео живой легендой игропрома за идеями которого следят не только миллионы геймеров, но и другие разработчики.

На недавней премьере своего документального фильма под названием Connecting Worlds, Кодзима ответил на вопросы о будущих планах, выразив желание отправиться в космос, но не просто как турист, а как творец.

Я хочу отправиться в открытый космос и создать игру, в которую можно будет играть в космосе... Поэтому, пожалуйста, кто-нибудь отправьте меня в космос, – сказал разработчик.

Этот комментарий вызвал большой ажиотаж среди поклонников творчества разработчика, хотя некоторые считают, что ответ Кодзимы мог быть шутливым.

Трудно понять, что происходит в голове такого гения, но именно это делает его тем, кто он есть.

В конце концов именно неординарное мышление и радикальный подход к созданию своих игр подарили ему мировую славу и любовь миллионов игроков и чтобы он не задумал верная армия поклонников с нетерпением будет ждать чего-то потрясающего.