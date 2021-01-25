Спритність рук й трохи вдачі: геймер пройшов місію у Hitman 3 за 8 секунд – відео

Геймер зміг пройти одну із місій у Hitman 3 всього за 8 секунд та встановив новий рекорд. Для цього йому знадобилося трохи вдачі та 3 кулі, хоча цілей лише 2.

Джерело: ютуб-канал Goron

Спідраннери продовжують встановлювати нові рекорди у відеогрі Hitman 3. Лише у п'ятницю ми розповідали вам про геймера, який пройшов місію за 17 секунд, але за ці декілька днів все дуже змінилося. Ще зранку найкращим був Der Lauch Linus з показником у 9 секунд, але зараз його рекорд вже побили.

До теми Світовий рекорд: одну із місій у Hitman 3 пройшли всього за 17 секунд – відео

Місії у відеогрі Hitman 3 можна проходити різноманітними способами. Геймерів лише відправляють у відкрите середовище, а далі вони вже самі вирішують, як проходити місію. Хтось полюбляє тривалі планування та приховані вбивства, а хтось – спідраннер.

Спідран – проходження відеогри за найменший проміжок часу у рамках змагання або для розваги.

Спідраннерам найбільше сподобалася перша місія, у якій геймерів відправляють у Дубай, ОАЕ. Там проходить церемонія відкриття найвищої будівлі у світі, а Агент 47 повинен ліквідувати двох високопосадовців. Попередньому рекордсмену допомогла система скорочень, але цього разу все простіше: потрібно мати високу точність стрільби, а також трохи вдачі. Остання проблема вирішується простим перезапуском локації, бо спідраннерам потрібно "правильне" розміщення ворогів.

Геймерам для проходження цієї місії знадобилося лише 3 постріли: один, щоб спантеличити всіх, а інші для ліквідації цілей. Цікаво, що самі спідраннери вважають, що можна й швидше пройти цю місію – за 7 секунд, хоча наразі жоден геймер цього не зробив. Поки найкращим вважається результат шведського спідраннера з нікнеймом Goron. Він пройшов місію за 8 секунд, а ще декілька геймерів витратили на цей рівень на секунду більше.

Дивіться проходження місії у Hitman 3 за 9 секунд – відео

Дивіться проходження місії у Hitman 3 за 8 секунд (рекорд) – відео