Ловкость рук и немного удачи: геймер прошел миссию в Hitman 3 за 8 секунд – видео
Геймер смог пройти одну из миссий в Hitman 3 всего за 8 секунд и установил новый рекорд. Для этого ему понадобилось немного удачи и 3 пули, хотя целей только 2.
Источник: ютуб-канал Goron
Спидраннеры продолжают устанавливать новые рекорды в видеоигре Hitman 3. Только в пятницу мы рассказывали вам о геймере, который прошел миссию за 17 секунд, но за эти несколько дней все очень изменилось. Еще утром лучшим был Der Lauch Linus с показателем в 9 секунд, но сейчас его рекорд уже побили.
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Миссии в видеоигре Hitman 3 можно проходить разными способами. Геймеров только отправляют в открытую среду, а дальше они уже сами решают, как проходить миссию. Кто-то любит длительные планирования и скрытые убийства, а кто-то – спидраннер.
Спидраннерам больше всего понравилась первая миссия, в которой геймеров отправляют в Дубай, ОАЭ. Там проходит церемония открытия самого высокого здания в мире, а Агент 47 должен ликвидировать двух чиновников. Предыдущему рекордсмену помогла система сокращений, но на этот раз все проще: нужно иметь высокую точность стрельбы, а также немного удачи. Последняя проблема решается простым перезапуском локации, поскольку спидраннерам нужно "правильное" размещение врагов.
Геймерам для прохождения этой миссии понадобилось всего 3 выстрела: один, чтобы сбить с толку всех, а другие для ликвидации целей. Интересно, что сами спидраннеры считают, что можно и быстрее пройти эту миссию – за 7 секунд, хотя пока ни один геймер этого не сделал. Сейчас лучшим считается результат шведского спидраннера с никнеймом Goron. Он прошел миссию за 8 секунд, а еще несколько геймеров потратили на этот уровень на секунду больше.
Смотрите прохождение миссии в Hitman 3 за 9 секунд – видео
Смотрите прохождение миссии в Hitman 3 за 8 секунд (рекорд) – видео
Hitman 3Видеоигра, релиз которой состоялся 20 января 2021 года на платформах PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Разработчиком выступила датская студия IO Interactive. Эта часть стала финальной в трилогии World of Assassination. Главным героем остался известный наемный убийца с прозвищем Агент 47.
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