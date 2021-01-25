Геймер смог пройти одну из миссий в Hitman 3 всего за 8 секунд и установил новый рекорд. Для этого ему понадобилось немного удачи и 3 пули, хотя целей только 2.

Источник​: ютуб-канал Goron

Спидраннеры продолжают устанавливать новые рекорды в видеоигре Hitman 3. Только в пятницу мы рассказывали вам о геймере, который прошел миссию за 17 секунд, но за эти несколько дней все очень изменилось. Еще утром лучшим был Der Lauch Linus с показателем в 9 секунд, но сейчас его рекорд уже побили.

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Миссии в видеоигре Hitman 3 можно проходить разными способами. Геймеров только отправляют в открытую среду, а дальше они уже сами решают, как проходить миссию. Кто-то любит длительные планирования и скрытые убийства, а кто-то – спидраннер.

Спидран – прохождение видеоигры за малейший промежуток времени в рамках соревнования или для развлечения.

Спидраннерам больше всего понравилась первая миссия, в которой геймеров отправляют в Дубай, ОАЭ. Там проходит церемония открытия самого высокого здания в мире, а Агент 47 должен ликвидировать двух чиновников. Предыдущему рекордсмену помогла система сокращений, но на этот раз все проще: нужно иметь высокую точность стрельбы, а также немного удачи. Последняя проблема решается простым перезапуском локации, поскольку спидраннерам нужно "правильное" размещение врагов.

Геймерам для прохождения этой миссии понадобилось всего 3 выстрела: один, чтобы сбить с толку всех, а другие для ликвидации целей. Интересно, что сами спидраннеры считают, что можно и быстрее пройти эту миссию – за 7 секунд, хотя пока ни один геймер этого не сделал. Сейчас лучшим считается результат шведского спидраннера с никнеймом Goron. Он прошел миссию за 8 секунд, а еще несколько геймеров потратили на этот уровень на секунду больше.

Смотрите прохождение миссии в Hitman 3 за 9 секунд – видео

Смотрите прохождение миссии в Hitman 3 за 8 секунд (рекорд) – видео