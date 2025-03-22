Одна з кращих відеоігор 2025 року отримає екранізацію – робота вже ведеться

Виглядає так, що хітова кооперативна відеогра, що вийшла зовсім нещодавно, отримає власну екранізацію. Принаймні, про це свідчать останні чутки зі світу кіноіндустрії.

Ніхто з геймерів і не сумнівався, що Split Fiction стане успішною грою, але після релізу вона все одно перевершила усі очікування, інформує 24 Канал з посиланням на Variety.

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Вже збирають команду для екранізації

Новий проєкт Hazelight вже побив рекорд It Takes Two (попередньої гри студії) та продався тиражем у понад 2 мільйони копій за перший тиждень свого існування, а тепер, схоже, отримає голлівудську екранізацію.

Принаймні про це кажуть джерела видання Variety в ігровій індустрії.

За їхніми свідченнями, під час конференції GDC у Сан-Франциско стало відомо, що компанія Story Kitchen вже підшуковує акторський склад, сценаристів і режисера для фільму, а пропозиції щодо прав на екранізацію продовжують надходити від багатьох провідних голлівудських студій.

Цікаво, що зовсім нещодавно лідер студії Hazelight та головний творець Split Fiction Джозеф Фарес здивував фанатів планами на майбутнє, серед яких якраз було бажання зняти фільм.

Невідомо наскільки тісною буде співпраця розробників та майбутньої знімальної команди, але сподіваємося, що в підсумку геймери отримають гідну екранізацію.