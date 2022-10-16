Overwatch 2 далекий від успіху свого попередника, що був визнаний найкращою грою 2016 року за версією Game Awards, проте персонажі проєкту все ще викликають у геймерів підвищений інтерес в дещо пікантному плані, повідомляє 24 канал.

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Сказати, що довгоочікуваний сиквел шутера від Blizzard спіткав провальний старт, було б не сказати нічого. Величезна кількість проблем: від DDoS-атак на сервери до купи багів та складнощів з новою системою автентифікації за допомогою телефону – відбили інтерес геймерів до новинки блискавично швидко.

Попри це, здається, що у проєкту все дуже добре на платформі Pornhub.

Як зазначають в Kotaku, якби ви відвідали цей портал для дорослих тижнем раніше, то виявили б, що найпопулярнішим пошуковим запитом там є персонажка з Overwatch 2 – D.Va.

D. Va / зображення TheGamer

Щоправда, десь у четвер, вона перемістилася на 4 місце, а зараз й узагалі покинула топ, проте залишається серед популярних трендів тижня.

Слід зазначити, що й оригінальний OW був надзвичайно популярним на Pornhub з моменту релізу, а поява нових героїв, таких як Brigitte та Ash також у свій час гарантувала їм вершину "чартів".

Отож, можна очікувати чогось подібного, якщо у сиквелі будуть з'являтися нові цікаві персонажі.