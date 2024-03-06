З'явилися перші деталі про Hogwarts Legacy 2

Відразу після прем'єри Hogwarts Legacy стало ясно: це хіт. Гравці високо оцінили гру, а відео з неї заполонили всі соцмережі. Такий успіх означав, що продовженню бути, і розробники не забарилися з анонсом. На жаль, до виходу наступної частини лишається ще дуже багато часу, але перші чутки починають долітати до фанатів уже зараз.

Перші деталі

Як повідомляє Tech4Gamers, Hogwarts Legacy 2, ймовірно, буде працювати на новому рушії Unreal Engine 5, судячи з оголошення про роботу від компанії Avalanche Software. Журналісти помітили, що розробник успішної гри з відкритим світом, що вийшла минулого року, шукає старшого художника персонажів з досвідом роботи з рушіями Unreal Engine 4 та Unreal Engine 5.

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Хоча в оголошенні прямо не вказано, над яким саме проєктом працюватиме новий старший художник персонажів, досить показово, що Hogwarts Legacy – єдина гра від студії, згадана в довгому описі вакансії. Компанія вже почала створення наступної частини, про що раніше повідомляв відомий інсайдер з ніком MyTimeToShineHello.

Unreal Engine 5 – це найсучасніша версія рушія від Epic Games. Він демонструє численні переваги як для самих розробників, підвищуючи зручність створення ігор, так і для гравців. Він пропонує більш реалістичну графіку, швидший рендеринг та більш інтуїтивні інтерфейси.

Хоча перша частина Hogwarts Legacy вийшла дуже цікавою та захопливою, гравці все ж знайшли за що посварити розробників. Хтось вказує на баги, хтось сварить за недостатню увагу до деталей, а хтось вказує на біднуватий світ, у якому немає повноцінної взаємодії з оточенням, а механіка розбивання ящиків і глечиків абсолютно не має сенсу, оскільки з них нічого не випадає. Тож у продовженні розробникам буде над чим попрацювати.

Звісно ж, ні про сюжет, ні про дату виходу ще нічого невідомо.