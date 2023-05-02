Після численних затримок у п'ятницю, 5 травня, екшен-рольова гра з відкритим світом Гаррі Поттера Hogwarts Legacy нарешті з’явиться на консолях PlayStation 4 і Xbox One.

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Важливий день для Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy дебютувала на ПК, PS5 і Xbox Series X ще в лютому 2023 року, побивши рекорди продажів. Гра отримала визнання критиків, щоб стати, безсумнівно, однією з найбільш продаваних нових ігор 2023 року.

Спочатку планувалося, що Hogwarts Legacy дебютує як гра між поколіннями, а версії для PS4 і Xbox One будуть випущені в той самий час, що й їхні аналоги для PS5 і Xbox Series X.

На жаль для шанувальників Гаррі Поттера, які ще не перейшли на нове обладнання, випуск останньої версії Hogwarts Legacy було відкладено з лютого на квітень, а потім знову перенесено з квітня на травень.

Втім, до релізу на старіших консолях залишилися всього 3 дні. Очікується, що це призведе до нового поштовху й відчутного зростання продажів.