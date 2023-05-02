После многочисленных задержек в пятницу, 5 мая, экшен-ролевая игра с открытым миром Гарри Поттера Hogwarts Legacy, наконец, появится на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

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Важный день для Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy дебютировала на ПК, PS5 и Xbox Series X еще в феврале 2023 года, побив рекорды продаж. Игра получила признание критиков, чтобы стать несомненно одной из самых продаваемых новых игр 2023 года.

Первоначально планировалось, что Hogwarts Legacy дебютирует как игра между поколениями, а версии для PS4 и Xbox One будут выпущены в то же время, что их аналоги для PS5 и Xbox Series X.

К сожалению для поклонников Гарри Поттера, еще не перешедших на новое оборудование, выпуск последней версии Hogwarts Legacy был отложен с февраля на апрель, а затем снова перенесен с апреля на май.

Впрочем, до релиза на более старых консолях осталось всего 3 дня. Ожидается, что это приведет к новому толчку и ощутимому росту продаж.