Тепер, коли гравці мали багато часу для вивчення великої частини того, що може запропонувати Hogwarts Legacy, не дивно, що шанувальники стикаються з цікавими помилками та проблемами під час пригод у чарівному світі.

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Кумедна помилка в Hogwarts Legacy

Минуло вже кілька місяців після релізу Hogwarts Legacy в лютому 2023 року. Оскільки екшн-RPG досягла успіху в ігровому співтоваристві, чевидно, розробники, зосередилися на зусиллях, щоб підтримувати активність і зацікавленість бази гравців.

Ба більше, Hogwarts Legacy щойно вийшла на PlayStation 4 і Xbox One. А з огляду на те, що запуск на Nintendo Switch очікується наприкінці цього року, команда розробників зараз зайнята вирішенням різних проблем із геймплеєм, особливо якщо база фанів продовжуватиме виявляти нові помилки щоразу, коли вони гратимуть у Hogwarts Legacy.

Так, геймер опублікував короткий ролик, в якому його персонаж буквально плаває по суші. Місцем цієї події є човниковий будинок на території Гоґвортсу. Ймовірно помилку спровокувало те, що він повністю оточений водою, адже побудований на Великому озері.

Та у виявленні цієї конкретної помилки Hogwarts Legacy не все так погано. Схоже, що вона усувається сама собою, коли гравець деякий час тримає свого персонажа на землі. Поки не було жодних повідомлень про збої в грі, спричинені цією проблемою.