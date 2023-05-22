Теперь, когда у игроков было много времени для изучения большой части того, что может предложить Hogwarts Legacy, неудивительно, что поклонники сталкиваются с интересными ошибками и проблемами во время приключений в волшебном мире.

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Забавная ошибка в Hogwarts Legacy

Прошло уже несколько месяцев после релиза Hogwarts Legacy в феврале 2023 года. Поскольку экшн-RPG добилась успеха в игровом сообществе, по-видимому, разработчики, сосредоточились на усилиях, чтобы поддерживать активность и заинтересованность базы игроков.

Более того, Hogwarts Legacy только что вышла на PlayStation 4 и Xbox One. А учитывая, что запуск на Nintendo Switch ожидается в конце этого года, команда разработчиков сейчас занята решением различных проблем с геймплеем, особенно если база фанатов будет продолжать обнаруживать новые ошибки каждый раз, когда они будут играть в Hogwarts Legacy.

Так, геймер опубликовал короткий ролик, в котором его персонаж буквально плавает по суше. Местом этого события является лодочный дом на территории Хогвартса. Вероятно, ошибку спровоцировало то, что он полностью окружен водой, ведь построен на Большом озере.

Но в обнаружении этой конкретной ошибки Hogwarts Legacy не все так плохо. Похоже, она устраняется сама собой, когда игрок некоторое время держит своего персонажа на земле. Пока не было никаких сообщений о сбоях в игре, вызванных этой проблемой.