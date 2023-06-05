Hogwarts Legacy отримала позитивні відгуки після релізу в лютому 2023 року. З того часу геймери виявляють все нові й нові цікаві моменти в грі.

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Дивна схожість батьків Селлоу та Редла

З моменту виходу багато шанувальників звернули увагу на деякі цікаві деталі, присутні у світі Гаррі Поттера. Наприклад, раніше один з фанатів знайшов імовірну дірку в сюжеті про Омініса Гонта – нащадка Волдеморта.

Тепер інший геймер помітив дивну схожість між батьками Себастьяна Селлоу та Тома Редла. Омініс Гонт у Hogwarts Legacy згадує, що батьки Себастьяна померли від отруєння чадним газом через несправну лампу.

Геймер порівнює це з історією матері Тома Редла, яка відмовилася використовувати магію для власного виживання, тож у результаті померла. Гравець вважає цікавим те, що ці смерті були спричинені тим, що персонажі вирішили не використовувати магію.

Особливо це цікаво з огляду на те, що родина Тома Редла мала доволі консервативні погляди на маглів і все, що з ними пов'язане. Так, його рід належав до тих, хто виступав за "велич чистокровних чарівників".

Про Себастьяна Селлоу з гри відомо, що це був комунікабельний хлопець, який навчався на факультеті Слизерина. Він був готовий на все, щоб вирішити проблему з таємним прокляттям, від якого страждала його сестра-близнючка Анна.

Для цього хлопець нерідко вдавався до заборонених заклять, через що часто потрапляв у халепи. До слова, саме він у грі й може навчити головного героя непрощених заклинань.