Дія Hogwarts Legacy розгортається наприкінці 1800-х років, тобто незадовго до народження Тома Редла в 1925 році. Хоча події гри передували звірствам Волдеморта та його смертежерів, дім Гонтів був родиною чистокровних чарівників, одержимих їхнім статусом.

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Імовірна дірка в сюжеті Hogwarts Legacy

Ця одержимість разом із вірою сім'ї у верховенство чистокровних чарівників над маглами призвели до того, що її члени одружувалися одне з одним. Це й стало фактором того, що вся сім'я згодом фактично вимерла. Останніми живими членами до 1925 року були дід Волдеморта, його мати та дядько.

Шанувальник Hogwarts Legacy припускає, що персонаж Омініса Гонта мав би бути "більш дивним", зважаючи на все те, що відбувалося в його сім'ї. Справді, його родичі Марволо, Меропа та Морфін (дідусь, мати та дядько Волдеморта) були зображені психічно нестабільними та дещо потворними.

Натомість Омініс має доволі нормальний вигляд і він спроможний проявляти співчуття. За сюжетом, хлопця навіть катували за те, що він відмовився застосувати прокляття Круціатус проти маґлів. Його родина робила це просто задля розваги.

Серія книг про Гаррі Поттера, яка є основним джерелом історії, досить чітко описує долю сім'ї Гонт. Як уже згадувалося, вони майже вимерли до моменту народження Волдеморта. Тож цілком імовірно, що Омініс до 1925 року вже помер.