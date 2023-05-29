Действие Hogwarts Legacy разворачивается в конце 1800-х годов, то есть незадолго до рождения Тома Реддла в 1925 году. Хотя события игры предшествовали зверствам Волдеморта и его смертежерам, дом Гонтов был семьей чистокровных волшебников, одержимых их статусом.

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Вероятная дыра в сюжете Hogwarts Legacy

Эта одержимость вместе с верой семьи в главенство чистокровных волшебников над маглами привели к тому, что ее члены женились друг на друге. Это и явилось фактором того, что вся семья впоследствии фактически вымерла. Последними живыми членами до 1925 года были дед Волдеморта, его мать и дядя.

Поклонник Hogwarts Legacy предполагает, что персонаж Оминиса Гонта должен быть "более странным", учитывая все происходящее в его семье. Действительно, его родственники Марволо, Меропа и Морфин (дедушка, мать и дядя Волдеморта) были изображены психически нестабильными и несколько безобразными.

Аминис выглядит довольно нормально и способен проявлять сочувствие. По сюжету парня даже пытали за то, что он отказался применить проклятие Круциатус против магглов. Его семья делала это просто ради развлечения.

Серия книг о Гарри Поттере, которая является основным источником истории, достаточно четко описывает судьбу семьи Гонт. Как уже упоминалось, они почти вымерли к моменту рождения Волдеморта. Так что вполне вероятно, что Оминис к 1925 году уже умер.