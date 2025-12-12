У EGS віддають задарма одну з кращих відеоігор 2023 року

Святковий марафон подарунків розпочав магазин Epic Games Store, де просто зараз можна безплатно отримати одну з кращих відеоігор 2023 року.

Свята для геймерів починаються просто зараз, оскільки в одному з популярних цифрових магазинів відеоігор дарують хітовий проєкт, інформує 24 Канал з посиланням на EGS.

Hogwarts Legacy безплатно?

У магазині Epic Games можна отримати одну з кращих рольових відеоігор 2023 року за франшизою про "хлопчика, що вижив".

Мова, звісно, про Hogwarts Legacy, яка стала справжнім хітом не лише серед поттероманів, але й серед пересічних геймерів. Про це свідчать оцінки проєкту на порталі metacritic – 83/100 від критиків та 8.1/10 від геймерів (мова про версію для ПК).

Гра пропонує дослідити легендарну школу магії Гоґвортс, з усіма її таємницями та чудесами.

Трейлер гри: дивіться відео

Масштабний відкритий світ заворожить вас магічними істотами та можливістю збудувати власний сад. До того ж у грі чудова система зміни пір року, яка дасть змогу насолодитися усіма сезонами.

Своєю чергою Сюжетна складова розповість історію про Гоґвортс у 1800-ті роки, де вашим персонажем буде студент, який володіє ключем до давньої таємниці, що загрожує розірвати світ чарівників на шматки.

Отож, не пропустіть шанс забрати Hogwarts Legacy безкоштовно у Epic Games Store, адже роздача триватиме лише до 18:00 18 грудня.