В EGS отдают даром одну из лучших видеоигр 2023 года
- Epic Games Store бесплатно раздает игру Hogwarts Legacy до 18:00 18 декабря.
- Hogwarts Legacy получила высокую оценку на Metacritic: 83/100 от критиков и 8.1/10 от геймеров и была одной из лучших игр 2023 года.
Праздничный марафон подарков начал магазин Epic Games Store, где прямо сейчас можно бесплатно получить одну из лучших видеоигр 2023 года.
Праздники для геймеров начинаются прямо сейчас, поскольку в одном из популярных цифровых магазинов видеоигр дарят хитовый проект, информирует 24 Канал со ссылкой на EGS.
Hogwarts Legacy бесплатно?
В магазине Epic Games можно получить одну из лучших ролевых видеоигр 2023 года по франшизе о "мальчике, который выжил".
Речь, конечно, о Hogwarts Legacy, которая стала настоящим хитом не только среди поттероманов, но и среди рядовых геймеров. Об этом свидетельствуют оценки проекта на портале metacritic – 83/100 от критиков и 8.1/10 от геймеров (речь о версии для ПК).
Игра предлагает исследовать легендарную школу магии Хогвартс, со всеми ее тайнами и чудесами.
Трейлер игры: смотрите видео
Масштабный открытый мир заворожит вас магическими существами и возможностью построить собственный сад. К тому же в игре замечательная система смены времен года, которая позволит насладиться всеми сезонами.
В свою очередь сюжетная составляющая расскажет историю о Хогвартсе в 1800-е годы, где вашим персонажем будет студент, который владеет ключом к древней тайне, что грозит разорвать мир волшебников в клочья.
Поэтому, не упустите шанс забрать Hogwarts Legacy бесплатно в Epic Games Store, ведь раздача продлится только до 18:00 18 декабря.