Зважаючи на те, скільки мільйонів людей уже грають у Hogwarts Legacy, багато таємниць чарівної школи вже перестають бути таємницями. До слова, нещодавно в грі виявили історичну неточність, пов'язану з Україною.

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Дивне відкриття в Hogwarts Legacy

Чари розілюзнення в Hogwarts Legacy можна вивчити доволі рано. Вони дозволяють геймерам ходити територією замку чи довкола нього так, наче вони покриті плащем-невидимкою.

Через ефект невидимості фанати можуть виявити численні пасхалки Hogwarts Legacy, які інакше могли б бути приховані простою присутністю персонажа. Це й демонструє те, що висвітлила геймерка.

Залишаючись невидимою, геймерка стала очевидицею дуже несподіваної поведінки зачаклованих лицарських обладунків. Їхня поведінка змушує багато думати про те, що ж могло її спровокувати.

Один з чарівних лицарів раптово підняв свій спис і почав бити "колегу", перекинувши його на кам'яну землю. Та навіть після цього не зупинився, навпаки налетівши на інші зачаровані обладунки зі стусанами.

У кінці "герой" інциденту повертається на своє місце так, ніби нічого й не трапилося. А геймерам залишається лише здогадуватися, що ж стало причиною сварки й раптової агресії.