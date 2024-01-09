Видавець Hogwarts Legacy навів неймовірну статистику гри в перший рік після виходу

Президент Warner Bros. Interactive Entertainment Девід Хаддад розповів про неймовірні показники продажів гри Hogwarts Legacy протягом 2023 року. Загалом геймери придбали в перший рік понад 22 мільйони копій гри.

При цьому понад 2 мільйони продажів припали на різдвяний період. Що й не дивно, адже Hogwarts Legacy є однією з найяскравіших ігор з різдвяними мотивами.

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Статистика Hogwarts Legacy

Президент Warner Bros. Interactive Entertainment запевнив, що він найбільше пишається не кількістю проданих копій гри, а тим, що Hogwarts Legacy змогла зробити геймерів щасливими.

Це оживило Гаррі Поттера по-новому для геймерів, де вони могли бути собою в цьому світі, в цій історії. І це те, що команда Avalanche мала намір зробити, коли розробляла гру,

– запевнив Девід Хаддад.

Гра Hogwarts Legacy: дивіться відео

Реліз гри Hogwarts Legacy відбувся 10 лютого 2023 року. Геймери загалом провели в грі понад 707 мільйонів годин. За цей час вони встигли: