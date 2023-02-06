Ця новина є особливо цікавою, зважаючи на позицію Джоан Роулінг – письменниці, що створила світ Гаррі Поттера. Вона втрапила в скандал, після якого її звинуватили в трансфобії.

Читайте також Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє

Трансгендерний персонаж у Hogwarts Legacy

Трансфобія Роулінг розлютила багатьох шанувальників франшизи про Гаррі Поттера, створивши проблему для відеогри Hogwarts Legacy.

Після коментарів Роулінг розробники Hogwarts Legacy дистанціювалися від авторки й дали зрозуміти, що вона не бере участі в розробці гри. Також вони розповіли, чи зароблятиме письменниця гроші на цій грі.

Hogwarts Legacy дозволяє гравцям відвідати Гоґсмід – маленьке чарівне село, розташоване відносно близько до замку Гоґвартс. Одним із найпопулярніших закладів у Гоґсміді є "Три мітли" – паб, який Гаррі Поттер і його друзі неодноразово відвідували в книгах і фільмах.

Якщо гравці відвідають "Три мітли" в Hogwarts Legacy, вони матимуть шанс зустрітися з його тогочасною власницею Сіроною Райан, яка виявилася трансгендерною.

Трансгендерний персонаж у Hogwarts Legacy: дивіться відео

Раян бере невелику участь у кількох квестах Hogwarts Legacy, але не відіграє значної ролі в грі, окрім того, що є власницею "Трьох мітел". Розмовляючи з нею, гравці можуть дізнатися трохи більше про її походження.

Рішення включити трансгендерного персонажа в гру викликало неоднозначну реакцію. Дехто хвалить Avalanche за цей крок, вважаючи це непокорою трансфобним поглядам Роулінг. Інші звинуватили студію в тому, що вона додала "символічного трансгендерного персонажа", щоб спробувати зняти з себе жар.