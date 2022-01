Hogwarts Legacy можуть показати в лютому: інсайдер розповів про майбутні презентації Sony

Інсайдер Том Хендерсон поділився інформацією про майбутні презентації Sony. Він відзначив, що учасником лютневого шоу може стати Warner Bros. з грою Hogwarts Legacy.

У вересні 2020 року компанія Warner Bros. та студія Avalanche представили нову відеогру у всесвіті "Гаррі Поттера", яка називається Hogwarts Legacy. Тоді розробники поділилися загальною інформацією, а також відзначили, що її реліз відбудеться у 2021 році.

Але останнього так й не сталося, а найгірше в цій ситуації те, що навіть зараз про Hogwarts Legacy немає конкретної інформації. Щоправда, згідно з даними Тома Хендерсона, найближчим часом все може змінитися.

Цей авторитетний інсайдер відзначив, що в лютому відбудеться масштабна презентація State of Play. Точної дати він поки не знає, але припускає, що шоу може пройти вже 3 лютого. Річ у тім, що в січні компанія Sony планує провести дві закриті презентації для журналістів, які будуть присвячені Ghostwire: Tokyo та Gran Turismo 7. А таке зазвичай відбувається за кілька тижнів до публічних шоу.

Том Хендерсон зазначив, що в лютому геймерам можуть представити релізний трейлер Sifu, повноцінний геймплей Horizon Forbidden West, а також нову інформацію про Hogwarts Legacy. Начебто компанія Warner Bros. готова до такого кроку, бо показ новорічного спецвипуску про "Гаррі Поттера" пройшов без скандалів.

Трейлер відеогри Hogwarts Legacy: відео

Друга ж презентація State of Play має відбутися наприкінці березня (25 – 29 число). Інсайдер відзначив, що вона може бути присвячена відеогрі God of War: Ragnarok, а також проєктам Sony, які вийдуть в другій половині 2022 року. Можливо, серед показаних відеоігор буде ремейк першої частини The Last of Us та багатокористувацька гра в її всесвіті.

А от презентація PlayStation Showcase має відбутися лише восени, а якщо точніше, то у вересні. Том Хендерсон думає, що на цьому шоу Sony розповість про свої майбутні ексклюзиви, наприклад, Marvel's Spider-Man чи Marvel's Wolverine.

Інформація Тома Хендерсона про майбутні презентації Sony: відео