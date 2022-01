Hogwarts Legacy могут показать в феврале: инсайдер рассказал о будущих презентациях Sony

Инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о будущих презентациях Sony. Он отметил, что участником февральского шоу может стать Warner Bros. с игрой Hogwarts Legacy.

В сентябре 2020 года компания Warner Bros. и студия Avalanche представили новую видеоигру во вселенной "Гарри Поттера", которая называется Hogwarts Legacy. Тогда разработчики поделились общей информацией, а также отметили, что ее релиз состоится в 2021 году.

Но последнего так и не произошло, а хуже всего в этой ситуации то, что даже сейчас о Hogwarts Legacy нет конкретной информации. Правда, согласно данным Тома Хендерсона, в ближайшее время все может измениться.

Этот авторитетный инсайдер отметил, что в феврале состоится масштабная презентация State of Play. Точную дату он пока не знает, но предполагает, что шоу может пройти уже 3 февраля. Дело в том, что в январе компания Sony планирует провести две закрытые презентации для журналистов, которые будут посвящены Ghostwire: Tokyo и Gran Turismo 7. А такое обычно происходит за несколько недель до публичных шоу.

Том Хендерсон отметил, что в феврале геймерам могут представить релизный трейлер Sifu, полноценный геймплей Horizon Forbidden West, а также новую информацию о Hogwarts Legacy. Вроде бы компания Warner Bros. готова к такому шагу, потому что показ новогоднего спецвыпуска о "Гарри Поттере" прошел без скандалов.

Трейлер видеоигры Hogwarts Legacy: видео

Вторая же презентация State of Play должна состояться в конце марта (25 – 29 число). Инсайдер отметил, что она может быть посвящена видеоигре God of War: Ragnarok, а также проектам Sony, которые выйдут во второй половине 2022 года. Возможно, среди показанных видеоигр будет ремейк первой части The Last of Us и многопользовательская игра в ее вселенной.

А вот презентация PlayStation Showcase должна состояться только осенью, а если точнее, то в сентябре. Том Хендерсон думает, что на этом шоу Sony расскажет о своих будущих эксклюзивах, например, Marvel's Spider-Man или Marvel's Wolverine.

Информация Тома Хендерсона о будущих презентациях Sony: видео