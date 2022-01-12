Наверное, все геймеры сталкивались в видеоиграх с разнообразными замками, которые нужно взламывать. Обычно подобный игровой элемент реализован достаточно просто, правда, немало разработчиков превращают его в отдельную небольшую игру со своей концепцией.

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Именно за сбор подобных механик и взялись представители студии Dim Bulb Games. Дело в том, что они создали полноценную игру, которую наполнили большим количеством замков, которые появлялись в различных популярных видеоиграх.

Называется она Museum of Mechanics: Lockpicking, а в магазине Steam ее релиз должен состояться уже 13 января. Добавим, что первая полноценная версия игры вышла еще в августе 2020 года, правда, только на Itch.io – ресурсе, предназначенном для размещения подобных инди-проектов.

Трейлер видеоигры Museum of Mechanics: Lockpicking: видео

Стоит отметить, что за это время разработчики успели серьезно обновить свой проект. Авторы написали, что в сервисе Steam выйдет версия видеоигры с улучшенной графикой, поддержкой достижений, таблицей рекордов со всемирным рейтингом, а также с большим количеством новых замков.

По мнению авторов Museum of Mechanics: Lockpicking, целевая аудитория их видеоигры – геймдизайнеры, желающие ознакомиться с работой механики взлома в разных проектах. То есть представители Dim Bulb Games создали не только интересную игру для геймеров, но и отличный инструмент для разработчиков. Возможно, благодаря их впечатляющей коллекции, некоторые старые идеи и концепции смогут получить еще один шанс.

Напоследок отметим, что игра Museum of Mechanics: Lockpicking выйдет лишь на PC, а также только в сервисе Steam. Точной цены разработчики пока не назвали, хотя некоторые источники утверждают, что видеоигра будет стоить 10 долларов (более 250 гривен).

Видеоигра Museum of Mechanics: Lockpicking / Фото из магазина Steam