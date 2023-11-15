Версія для Switch візуально менш деталізована, ніж на інших більш потужних платформах, і на портативних пристроях гра працює достатньо добре. Графіка доволі плавна, а частота кадрів достатня для комфортного геймплею.

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Hogwarts Legacy вийшла на Switch

Switch – це портативна консоль з обмеженими системними ресурсами. Вона вийшла кілька років тому, а за минулі роки встигла трохи застаріти.

Тож розробники змушені йти на компроміси, щоби запускати сучасні ігри на ній. Як результат, версія Hogwarts Legacy для портативної консолі Nintendo втратила цілісний відкритий світ.

Hogwarts Legacy вийшла на Switch: дивіться відео

У версіях гри для PlayStation 5, Xbox Series X та ПК гравець може почати всередині Гоґвортсу, вийти назовні, пройти весь шлях до Хогсміду та увійти до магазину в межах однієї плавної подорожі без необхідності завантаження областей. Втім, на Switch це не вдасться зробити.

Коли гравець входить у Хогсмід, він стикається з екраном завантаження, який доводиться бачити від 30 до 50 секунд. У той час як інші версії дозволяють заходити до магазинів прямо з вулиці Хогсміда, на Switch з'являється інший екран завантаження.

Необхідність завантаження між кожним магазином у місті, де є близько 10 – 15 будівель, негативно впливає на геймплей.