Версия для Switch зрительно менее детализирована, чем на других более мощных платформах, и на портативных устройствах игра работает достаточно хорошо. Графика достаточно плавная, а частота кадров достаточна для комфортного геймплея.

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Hogwarts Legacy вышла на Switch

Switch – это портативная консоль с ограниченными системными ресурсами. Она вышла несколько лет назад, а за прошлые годы успела немного устареть.

Так что разработчики вынуждены идти на компромиссы, чтобы запускать современные игры на ней. Как результат, версия Hogwarts Legacy для портативной консоли Nintendo потеряла цельный открытый мир.

Hogwarts Legacy вышла на Switch: смотрите видео

В версиях игры для PlayStation 5, Xbox Series X и ПК игрок может начать внутри Хогвартса, выйти наружу, пройти весь путь в Хогсмид и войти в магазин в пределах одного плавного путешествия без необходимости загрузки областей. Впрочем, на Switch это сделать не удастся.

Когда игрок входит в Хогсмид, он сталкивается с экраном загрузки, который приходится видеть от 30 до 50 секунд. В то время как другие версии позволяют заходить в магазины прямо с улицы Хогсмид, на Switch появляется другой экран загрузки.

Необходимость загрузки между каждым магазином в городе, где около 10 – 15 зданий, негативно влияет на геймплей.